Безпілотники прилетіли в Сочі: палає нафтобаза, зупинився аеропорт – фото, відео
У ніч проти 3 серпня безпілотники вдарили по Сочі Краснодарського краю та Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки виникли пожежі, зокрема на нафтобазі в Адлері (район Сочі).
Про атаку на Сочі та пожежу на нафтобазі повідомили мер Сочі Андрій Прошунін, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.
За їхніми даними, через нібито падіння уламків безпілотників загорівся один резервуар. У МНС уточнили, що зайнялася цистерна обсягом 2000 кубометрів.
Також служба повідомила, що уламки нібито пошкодили п'ять гаражів у гаражному кооперативі та магазин, де також виникла пожежа.
Представники влади не уточнювали, який саме склад нафтопродуктів було атаковано. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вибух стався на території нафтобази "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт".
Аеропорт Сочі вночі зупиняв роботу "для забезпечення безпеки" на понад дві години. Після відновлення перевізник повідомив, що ліквідація наслідків зупинки триватиме щонайменше добу.
"Спільно з авіакомпаніями, ми робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації регулярного розкладу, але для цього знадобиться 1-2 дні", – повідомили в аеропорту.
Також про атаку безпілотників заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, над Воронежем і Ліскінським районом області було нібито збито 15 дронів.
Нібито через падіння уламків виникли пожежі та були пошкоджені приватні будинки.
- У липні 2024 року дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". За даними супутникових знімків, пошкоджено не менш ніж три резервуари з паливом.
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