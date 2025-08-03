Безпілотники прилетіли в Сочі: палає нафтобаза, зупинився аеропорт – фото, відео

Також дрони дісталися Воронежа, де виникли пожежі

Нафтобаза "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт" (Фото: російський ресурс)

У ніч проти 3 серпня безпілотники вдарили по Сочі Краснодарського краю та Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки виникли пожежі, зокрема на нафтобазі в Адлері (район Сочі).

Про атаку на Сочі та пожежу на нафтобазі повідомили мер Сочі Андрій Прошунін, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.

За їхніми даними, через нібито падіння уламків безпілотників загорівся один резервуар. У МНС уточнили, що зайнялася цистерна обсягом 2000 кубометрів.

Також служба повідомила, що уламки нібито пошкодили п'ять гаражів у гаражному кооперативі та магазин, де також виникла пожежа.

Представники влади не уточнювали, який саме склад нафтопродуктів було атаковано. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вибух стався на території нафтобази "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт".

Аеропорт Сочі вночі зупиняв роботу "для забезпечення безпеки" на понад дві години. Після відновлення перевізник повідомив, що ліквідація наслідків зупинки триватиме щонайменше добу.

"Спільно з авіакомпаніями, ми робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації регулярного розкладу, але для цього знадобиться 1-2 дні", – повідомили в аеропорту.

Також про атаку безпілотників заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, над Воронежем і Ліскінським районом області було нібито збито 15 дронів.

Нібито через падіння уламків виникли пожежі та були пошкоджені приватні будинки.