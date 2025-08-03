Беспилотники прилетели в Сочи: горит нефтебаза, аэропорт остановил работу – фото, видео
В ночь на 3 августа беспилотники нанесли удары по Сочи Краснодарского края и Воронежской области России. В результате атаки возникли пожары, в том числе на нефтебазе в Адлере (район Сочи).
Об атаке на Сочи и пожаре на нефтебазе сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
По их данным, из-за предполагаемого падения обломков беспилотников загорелся один резервуар. В МЧС уточнили, что загорелась цистерна объемом 2000 кубометров.
Также служба сообщила, что обломки якобы повредили пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин, где также возник пожар.
Представители властей не уточнили, какой именно склад нефтепродуктов был атакован. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что взрыв произошел на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".
Ночью аэропорт Сочи прекращал работу "в целях обеспечения безопасности" более чем на два часа. После возобновления работы перевозчик сообщил, что устранение последствий остановки займет не менее суток.
"Вместе с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого потребуется 1-2 дня", – сообщили в аэропорту.
Об атаке беспилотников также заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, над Воронежем и Лискинским районом области были сбиты 15 дронов.
Предположительно, из-за падения обломков возникли возгорания и были повреждены частные дома.
- В июле 2024 года дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт". По данным спутниковых снимков, повреждено не менее трех резервуаров с топливом.
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