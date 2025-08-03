Беспилотники прилетели в Сочи: горит нефтебаза, аэропорт остановил работу – фото, видео

Также дроны добрались до Воронежа, где произошли пожары

Нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" (Фото: российский ресурс)

В ночь на 3 августа беспилотники нанесли удары по Сочи Краснодарского края и Воронежской области России. В результате атаки возникли пожары, в том числе на нефтебазе в Адлере (район Сочи).

Об атаке на Сочи и пожаре на нефтебазе сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

По их данным, из-за предполагаемого падения обломков беспилотников загорелся один резервуар. В МЧС уточнили, что загорелась цистерна объемом 2000 кубометров.

Также служба сообщила, что обломки якобы повредили пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин, где также возник пожар.

Представители властей не уточнили, какой именно склад нефтепродуктов был атакован. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что взрыв произошел на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".

Ночью аэропорт Сочи прекращал работу "в целях обеспечения безопасности" более чем на два часа. После возобновления работы перевозчик сообщил, что устранение последствий остановки займет не менее суток.

"Вместе с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого потребуется 1-2 дня", – сообщили в аэропорту.

Об атаке беспилотников также заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, над Воронежем и Лискинским районом области были сбиты 15 дронов.

Предположительно, из-за падения обломков возникли возгорания и были повреждены частные дома.