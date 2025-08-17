У Росії безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області - фото, відео

Внаслідок атаки була пошкоджена лінія електропередач, через що рух потягів зупиняли

Станція Ліски (Фото: російські соцмережі)

У ніч проти 17 серпня декілька районів Воронезької області Росії атакували безпілотники, внаслідок чого була пошкоджена залізнична станція та виникла пожежа на газогоні. Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

Гусєв попередив про небезпеку атаки БпЛА напередодні ввечері. Згодом він повідомив, що над Воронежем нібито знищено декілька дронів, уламки яких пошкодили вікна низки квартир у житловому будинку.

Він додав, що небезпека безпілотників зберігається для Воронежу, Острогозького та Ліскинського районів області.

Рано вранці Гусєв написав, що в одному з муніципалітетів "унаслідок падіння уламків безпілотника" пошкоджено лінію електропередач на залізничній станції та затримано рух "кількох поїздів".

У тому ж районі, за його словами, сталося займання магазину й речового ринку.

У соцмережах користувачі повідомили, що було атаковано залізничну станцію міста Ліски, де знаходиться великий вузол Південно-Східної залізниці Росії.

Ще в одному муніципалітеті, за даними Гусєва, "ліквідується загоряння газової труби".

