Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в Воронежской области – источник

Пострадала железнодорожная станция города Лиски, которая является важной частью военного снабжения для армии оккупантов

Станция Лиски (Фото: российские социальные сети)

В ночь на 17 августа в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области России. Об этом сообщил источник LIGA.net в военной разведке.

Операция проведена совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и других частей Сил обороны.

В результате атаки дронов на станцию было нарушено железнодорожное сообщение и остановлено движение железнодорожного транспорта.

"В результате нарушены поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии", – сообщил собеседник.

Железнодорожная станция "Лиски" является важным узлом в системе логистического обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях Украины.