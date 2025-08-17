Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в Воронежской области – источник
В ночь на 17 августа в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области России. Об этом сообщил источник LIGA.net в военной разведке.
Операция проведена совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и других частей Сил обороны.
В результате атаки дронов на станцию было нарушено железнодорожное сообщение и остановлено движение железнодорожного транспорта.
"В результате нарушены поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии", – сообщил собеседник.
Железнодорожная станция "Лиски" является важным узлом в системе логистического обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях Украины.
- В ночь на 17 августа несколько районов Воронежской области России Атаковали беспилотники.в результате чего была повреждена железнодорожная станция и возник пожар на газопроводе.
