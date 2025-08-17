Дрони ГУР атакували логістику окупантів у Воронезькій області – джерело

Уражено залізничну станцію міста Ліски, що є важливою частиною військового постачання для армії окупантів

Станція Ліски (Фото: російські соцмережі)

У ніч проти 17 серпня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області Росії. Про це повідомив співбесідник LIGA.net у воєнній розвідці.

Операцію здійснено спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та інших частин Сил оборони.

Внаслідок атаки дронів по станції було порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту.

"Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії", – повідомив співрозмовник.

Залізнична станція "Ліски" є важливим вузлом у системі логістичного забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях України.