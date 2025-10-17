Нацполіція підтвердила зв'язок "Маші і Ведмедя" з Росією – нардеп Юрчишин

Поліція може обмежити в Україні мультфільм "Маша і Ведмідь", якщо буде застосовано відповідні санкції

"Маша і Ведмідь" (Фото: скриншот з відео)

Правоохоронці підтвердили зв’язок мультфільму "Маша і Ведмідь" з Росією. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин, який звертався до Національної поліції з проханням перевірити можливі зв’язки мультфільму "Маша і Ведмідь" з РФ.

Правоохоронці вказують на ймовірні зв'язки з РФ, адже офіційні ресурси мультфільму вказують посилання на сторінку в соцмережі VK (заблокована в Україні). Сам сайт розміщено на домені РФ, втім, під час переходу відбувається переспрямування на нібито нейтральний домен, без прив'язки до Росії.

Мультфільм має український переклад, однак це лише адаптація контенту, наголошує нардеп.

У Нацполіції зазначили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму відомство готове взяти участь в обмеженні контенту в Україні. Своєю чергою, Кабмін скерував листи до Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Ради національної безпеки та оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Раніше керівниця Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук, яка займається розвитком брендів у YouTube, та авторка проєкту "Як не стати овочем" Оксана Мороз побачили там маркери роспропаганди: дівчинка завжди залишається безкарною та з’являється в кількох епізодах у радянському кашкеті та шапці танкіста.