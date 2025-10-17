Нацполиция подтвердила связь "Маши и Медведя" с Россией – нардеп Юрчишин

Полиция может ограничить в Украине мультфильм "Маша и Медведь", если будут применены соответствующие санкции

"Маша и Медведь" (Фото: скриншот с видео)

Правоохранители подтвердили связь мультфильма "Маша и Медведь" с Россией. Об этом сообщил нардеп от Голосу Ярослав Юрчишин, который обращался к Национальной полиции с просьбой проверить возможные связи мультфильма "Маша и Медведь" с РФ.

Правоохранители указывают на вероятные связи с РФ, ведь официальные ресурсы мультфильма указывают ссылку на страницу в соцсети VK (заблокирована в Украине). Сам сайт размещен на домене РФ, впрочем, при переходе происходит перенаправление на якобы нейтральный домен, без привязки к России.

Мультфильм имеет украинский перевод, однако это лишь адаптация контента, отмечает нардеп.

В Нацполиции отметили, что в случае применения санкций против мультфильма ведомство готово принять участие в ограничении контента в Украине. В свою очередь кабмин направил письма в Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Ранее руководитель Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук, которая занимается развитием брендов в YouTube и автор проекта "Как не стать овощем" Оксана Мороз увидели там маркеры роспропаганды: девочка всегда остается безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста.