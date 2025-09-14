ГУР і ССО комбіновано атакували залізничну логістику росіян. Ліквідовано "росгвардійців" – джерело

Внаслідок комбінованої атаки у РФ також зупинено понад 15 поїздів і знищено паливні цистерни

Залізниця (Ілюстративне фото: Pexels)

Бійці Головного управління Міноборони розвідки та Сили спецоперацій здійснили операцію з припинення залізничного сполучення за напрямком Орел-Курськ та Санкт-Петербург-Псков. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в ГУР.

За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітниками РЖД було виявлено невідомі міни.

До вказаного місця росіяни викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії. Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок.

Внаслідок вибуху станом на 22:00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках.

Диверсію на залізниці підтвердив і губернатор Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня. Близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово-Мшинська.

Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначив співрозмовник в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил Оборони України.

"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони", – підкреслив співрозмовник в українській розвідці.

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа

Фото: пропагандистські медіа