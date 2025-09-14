Бійці Головного управління розвідки уразили російський комплекс протиповітряної оборони "Бук-М3", повідомили у пресслужбі відомства.

"14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, захисники виявили та завдали успішного ураження російському "Буку" поблизу населеного пункту Олександрівка в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Вартість одного ЗРК "Бук-М3" окупантів становить $40-50 млн.

ДОВІДКА За заявами окупантів, комплекс здатен вражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до трьох кілометрів на секунду на відстанях від 2,5 до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Слід зауважити, що росіяни регулярно За заявами окупантів, комплекс здатен вражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до трьох кілометрів на секунду на відстанях від 2,5 до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Слід зауважити, що росіяни регулярно завищують показники своєї зброї