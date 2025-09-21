Разведка в Крыму поразила российские вертолеты Ми-8 и дорогостоящую РЛС – видео

Спецподразделение Главного управления разведки "Призраки" сократили авиапарк россиян во временно оккупированном Крыму, поразив российские вертолеты Ми-8. Разведчики показали видео работы и рассказали о последствиях.

Было поражено три вражеских вертолета, стоимость одного Ми-8 колеблется от $10 до $15 млн.

Кроме этого была поражена дорогостоящая российская радиолокационная система 55Ж6У "Небо-У". По неофициальным данным, стоимость РЛС составляет около $100 млн, однако точная стоимость таких комплексов не разглашается.

В подтверждение работы ГУР показало снимок обломков одного из уничтоженных российских вертолетов.

Скриншот видео ГУР