Разведка в Крыму поразила российские вертолеты Ми-8 и дорогостоящую РЛС – видео
Спецподразделение Главного управления разведки "Призраки" сократили авиапарк россиян во временно оккупированном Крыму, поразив российские вертолеты Ми-8. Разведчики показали видео работы и рассказали о последствиях.
Было поражено три вражеских вертолета, стоимость одного Ми-8 колеблется от $10 до $15 млн.
Кроме этого была поражена дорогостоящая российская радиолокационная система 55Ж6У "Небо-У". По неофициальным данным, стоимость РЛС составляет около $100 млн, однако точная стоимость таких комплексов не разглашается.
В подтверждение работы ГУР показало снимок обломков одного из уничтоженных российских вертолетов.
- 14 сентября спецназовцы ГУР поразили "Бук-М3" оккупантов в Запорожской области.
- 16 сентября во Владивостоке ГУР провело "операцию мести", о чем сообщил собеседник LIGA.net. Прогремели взрывы возле части "элитных" морпехов, которые пытали украинцев.
