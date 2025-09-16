Во Владивостоке ГУР провело "операцию мести": гремели взрывы у части "элитных" морпехов

В результате взрывов есть погибшие и раненые оккупанты, которые пытали украинцев во время полномасштабной войны

Солдат РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Во Владивостоке Главное управление разведки провело специальную "операцию мести" против 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В результате взрывов известно о погибших и раненых оккупантах, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

Операция состоялась 16 сентября в населенном пункте Щитовая в Приморском крае, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й бригады, которую в РФ считают "элитным подразделением". Россияне из этого подразделения участвовали в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

"Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных", – отметил собеседник.

В 09:00 по местному времени (02:00 по Киеву) произошли два мощных взрыва на стоянке возле воинской части. Пропагандистские паблики сообщили, что на место прибыло много техники и сотрудников спецслужб и даже поднят вертолет.

При въезде в поселок Щитовая был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок. Частично перекрыли движение транспорта в районе, правоохранители проверяли все автомобили, а причиной взрыва назвали якобы "инцидент с газовым оборудованием".

В результате грохота известно о погибших и раненых оккупантах. По данным очевидцев, на место прибыло также много авто скорой помощи.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока. Ответственность настигнет каждого оккупанта, который совершал военные преступления на территории Украины", – отметил собеседник в разведке.

Скриншот: собеседник в ГУР

Скриншот: собеседник в ГУР

Скриншот: собеседник в ГУР

Скриншот: собеседник в ГУР