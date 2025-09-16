У Владивостоці ГУР провело "операцію помсти": гриміли вибухи біля частини "елітних" морпіхів

Внаслідок вибухів є загиблі та поранені окупанти, які катували українців під час повномасштабної війни

Солдат РФ (Ілюстративне фото: ресурси оккупантів)

У Владивостоці Головне управління розвідки провело спеціальну "операцію помсти" проти 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти. Внаслідок вибухів відомо про загиблих та поранених окупантів, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

Операція відбулася 16 вересня в населеному пункті Щитова у Приморському краї, де дислокується 47 окремий десантно-штурмовий батальйон 155 бригади, яку в РФ вважають "елітним підрозділом". Росіяни з цього підрозділу брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

"Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених", – зазначив співрозмовник.

О 09:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом) сталися два потужні вибухи на стоянці біля військової частини. Пропагандистські пабліки повідомили, що на місце прибуло багато техніки та працівників спецслужб і навіть піднято вертоліт.

Біля в’їзду до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Частково перекрили рух транспорту в районі, правоохоронці перевіряли всі автомобілі, а причиною вибуху назвали нібито "інцидент із газовим обладнанням".

Внаслідок гуркоту відомо про загиблих та поранених окупантів. За даними очевидців, на місце прибуло також багато авто швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока. Відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України", – зазначив співрозмовник у розвідці.

Скриншот: співрозмоник у ГУР

Скриншот: співрозмоник у ГУР

Скриншот: співрозмоник у ГУР