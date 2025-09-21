Розвідка у Криму уразила російські вертольоти Мі-8 та дороговартісну РЛС – відео
Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Примари" скоротили авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму, уразив російські вертольоти Мі-8. Розвідники показали відео роботи та розповіли про наслідки.
Було уражено три ворожі гелікоптери, вартість одного Мі-8 коливається від $10 до $15 млн.
Окрім цього була уражена дороговартісна російська радіолокаційна система 55Ж6У "Небо-У". За неофіційними даними, вартість РЛС становить близько $100 млн, однак точна вартість таких комплексів не розголошується.
У підтвердження роботи ГУР показало знімок уламків одного зі знищених російських вертольотів.
- 14 вересня спецпризначенці ГУР уразили "Бук-М3" окупантів у Запорізькій області.
- 16 вересня у Владивостоці ГУР провело "операцію помсти", про що повідомив співрозмовник LIGA.net. Прогриміли вибухи біля частини "елітних" морпіхів, які катували українців.
