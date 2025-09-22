Сили спецоперацій уразили С-400 росіян в Калузькій області

Українські воїни знищили в Росії пускову установку та РЛС комплексу "Тріумф"

С-400 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" в тилу ворога. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

У ніч проти 5 вересня група CCO проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявила комплекс С-400 в Калузькій області Росії.

Після отримання візуального підтвердження об'єкта, операторами були передані дані для завдання удару.

В результаті ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського "Тріумфу".

ДОВІДКА. С-400 – це російський ЗРК великого і середнього радіуса дії, модернізована версія С-300, прийнята на озброєння у 2007 році. Комплекс розроблений конструкторським бюро "Алмаз". Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Дальність виявлення цілі – 600 км, максимальна висота враження цілі – 30 км.