На фронті "інноваційним рішенням" знищено установку "Тор-М2" росіян, ще одну пошкоджено

Вартість однієї ворожої установки становить близько $25 млн, як саме їх було знищено – не розголошується

Тор-М2 (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

На фронті оператори дронів уразили два зенітно-ракетні комплекси росіян "Тор-М2" вартістю $50 млн, використавши "інноваційне рішення", яке тримають у секреті. Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Ураження відбулося силами операторів 412 полку Nemesis СБС на одному з активних напрямків фронту. Внаслідок ударів одна установка ЗРК була знищена, а друга зазнала серйозних пошкоджень.

"Оператори 412-го полку здійснили черговий "ППОцид" противника, використавши інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються", – зазначили в Силах безпілотних систем.

Установка "Тор-М2" – це зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії, який росіяни застосовують у складі ешелонованої протиповітряної оборони для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і БпЛА, а також для захисту систем ППО С-300 та С-400.

Комплекс здатний перехоплювати повітряні цілі в радіусі до 15 км. Вартість однієї установки близько $25 млн.