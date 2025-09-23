На фронті "інноваційним рішенням" знищено установку "Тор-М2" росіян, ще одну пошкоджено
На фронті оператори дронів уразили два зенітно-ракетні комплекси росіян "Тор-М2" вартістю $50 млн, використавши "інноваційне рішення", яке тримають у секреті. Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Ураження відбулося силами операторів 412 полку Nemesis СБС на одному з активних напрямків фронту. Внаслідок ударів одна установка ЗРК була знищена, а друга зазнала серйозних пошкоджень.
"Оператори 412-го полку здійснили черговий "ППОцид" противника, використавши інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються", – зазначили в Силах безпілотних систем.
Установка "Тор-М2" – це зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії, який росіяни застосовують у складі ешелонованої протиповітряної оборони для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і БпЛА, а також для захисту систем ППО С-300 та С-400.
Комплекс здатний перехоплювати повітряні цілі в радіусі до 15 км. Вартість однієї установки близько $25 млн.
- 14 вересня спецпризначенці ГУР уразили "Бук-М3" окупантів у Запорізькій області.
- 21 вересня стало відомо, що розвідка вразила російські гелікоптери Мі-8 та дорогу РЛС у тимчасово окупованому Криму.
- 22 вересня повідомлялося, що Сили спецоперацій вразили С-400 росіян у Калузької області та РЛС комплексу "Тріумф".
