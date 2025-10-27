Трамп нагадав Путіну про атомний човен біля берегів РФ після випробування "Бурєвєсніка"

Президент США не вважає подібні дії доречними і наголосив, що краще б Росія зайнялася завершенням війни проти України

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Росія має завершити війну проти України замість того, щоб випробовувати далекобійні ракети. Так президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Кремля про ракету "Бурєвєснік", яка здатна нібито пролетіти 14 000 км.

Також він нагадав, що біля Росії базується американський атомний підводний човен.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращій у світі, прямо біля їхнього берега. Тож, я маю на увазі, що вона не повинна подолати 8000 миль (близько 13 000 км). Вони не грають з нами в ігри. Ми також не граємо з ними", – сказав Трамп журналістам на борту літака.

За його словами, США також постійно випробовують ракети, але їм не потрібно стріляти на таку відстань, бо є "ядерний підводний човен". Також Трамп вважає, що Росії недоречно хвалитися подібними речами.

"Я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому слід було б закінчити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. Ось цим йому і варто зайнятися, а не випробуваннями ракет", – наголосив Трамп.