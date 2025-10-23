Зеленский: Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил на брифинге в Брюсселе.

Президент заявил, что не имеет постоянного диалога с лидером Китая Си Цзиньпином. У них было всего несколько телефонных разговоров. Зеленский вспомнил об обещании Си не продавать России оружия.

"Я ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно. Китай помогает России и не помогает Украине. И не заинтересован в нашей победе и в поражении России, по моему мнению", – сказал он.

Зеленский добавил, что это не только его мнение.

"Думаю, что страны, которые понимают, что происходит в отношениях США, России и Китая, я думаю, что они понимают то же самое", – подчеркнул президент.

Глава государства предположил, что они не заинтересованы в единстве Европы и США, а также не заинтересованы в слабой России.

23 октября Китай раскритиковал американские санкции против российских нефтяных гигантов, а также пригрозил Евросоюзу за санкции против компаний из КНР.

В то же время глава МИД Германии намерен призвать Китай способствовать перемирию Москвы и Киева, так как Пекин имеет влияние на государство-агрессора.