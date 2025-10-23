У Китая большее влияние на РФ. Он должен убедить Путина начать переговоры – Вадефуль
У Китая есть влияние на Россию, которого нет ни у одной другой страны. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль намерен призвать страну способствовать перемирию Москвы и Киева, передает Reuters.
26 октября Вадефуль начнет визит в Пекин, в рамках которого намерен обсудить ряд вопросов, в том числе и поддержку России. По словам немецкого министра, Китай – решающий международный игрок и его вес в мире только растет.
"Китай может использовать этот вес, чтобы добиться того, чтобы Россия наконец-то вступила в серьезные переговоры. Мы заинтересованы в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и прочного мира в Украине. Ни одна страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай", – сказал Вадефуль.
Он подчеркнул, что Москва должна согласиться на переговоры, уважающие суверенитет Украины.
- 13 октября The Washington Post сообщал, что Китай увеличил экспорт в Россию комплектующих для производства дронов на оптоволокне.
- 22 октября Трамп заявил, что во время встречи в Южной Корее с лидером Китая призовет его прекратить покупать российскую нефть.
