WP: Китай увеличил экспорт в Россию компонентов для производства дронов на оптоволокне

В течение лета китайские компании увеличили поставки в РФ кабелей и аккумуляторов, сообщило медиа со ссылкой на данные таможни КНР

Украинский дрон на оптоволокне (Фото: Vitalii Nosach/EPA)

Китай существенно помог России, резко увеличив в течение лета экспорт ключевых компонентов, необходимых для производства дронов на оптоволокне, что позволили Москве подавить украинскую оборону на передовой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на соответствующую статистику.

Резкое увеличение экспорта волоконно-оптических кабелей и литий-ионных аккумуляторов, среди других компонентов дронов, показывает, как тесные партнерские отношения между российскими и китайскими производителями помогают Москве получить решающее преимущество в войне, заявили аналитики в комментарии WP.

"Это критически важно, это чрезвычайно важно. Китайцы играют здесь большую роль, потому что именно здесь они рады и готовы корректировать свои производственные линии", – сказала Екатерина Бондарь, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Пекин утверждает, что он нейтрален в войне, а китайские производители, на которых приходится 80% мирового рынка коммерческих дронов, сократили прямой экспорт готовых БпЛА в Россию.

Но официальные данные китайской торговли показывают, что Пекин резко увеличил экспорт компонентов, позволяющих российским производителям создавать дроны на оптоволокне. Такие БпЛА работают с помощью сверхтонких кабелей, традиционно используемых для высокоскоростного интернета, разворачиваемых во время полета. Эти дроны все чаще используются Москвой, поскольку они менее уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным таможни КНР, китайские поставки волоконно-оптических кабелей в Россию выросли почти в 10 раз в период с июля по август, после достижения рекордных максимумов в мае, а затем снова в июне. Экспорт литий-ионных аккумуляторов, вероятно, использующихся для питания дронов, также резко вырос в течение лета.

Обзор записей об отгрузках, торговых данных, цепочек поставок дронов и заявлений компаний, проведенный WP, показал, что китайские производители коммерческих дронов сыграли важную роль в том, чтобы помочь российским производителям БпЛА расширить производство, а теперь помогают разрабатывать компоненты, специально предназначенные для боевых применений.

Данные китайской таможни показывают, что Китай экспортировал рекордную длину волоконно-оптических кабелей в Россию в мае и июне – более 190 000 км и 209 000 км соответственно. В августе объем экспорта резко вырос до 528 000 км.

В то же время экспорт литий-ионных аккумуляторов из Китая в Россию также резко вырос в течение лета до рекордных $54 млн в июне, прежде чем немного упал до $47 млн в августе.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джозеф Вебстер отметил, что эти батареи, скорее всего, использовались в производстве дронов, поскольку Россия не производит много электромобилей или электроники.

25 сентября 2024 года сообщалось, что российская компания в Китае разработала новый ударный беспилотник для использования в войне против Украины.

16 августа 2025 года ГУР подтвердило, что Китай способствует производству ударных дронов типа "Гарпия-А1" в России.

25 сентября сообщалось, что специалисты из Китая участвовали в испытаниях военных дронов на территории России.