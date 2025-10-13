WP: Китай збільшив експорт до Росії компонентів для виробництва дронів на оптоволокні

Протягом літа китайські компанії збільшили постачання до РФ кабелів та акумуляторів, повідомило медіа з посиланням на дані митниці КНР

Український дрон на оптоволокні (Фото: Vitalii Nosach/EPA)

Китай суттєво допоміг Росії, різко збільшивши протягом літа експорт ключових компонентів, необхідних для виробництва дронів на оптоволокні, що дозволили Москві придушити українську оборону на передовій. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на відповідну статистику.

Різке збільшення експорту волоконно-оптичних кабелів і літій-іонних акумуляторів, серед інших компонентів дронів, показує, як тісні партнерські відносини між російськими та китайськими виробниками допомагають Москві отримати вирішальну перевагу у війні, заявили аналітики у коментарі WP.

"Це критично важливо, це надзвичайно важливо. Китайці відіграють тут велику роль, тому що саме тут вони раді й готові коригувати свої виробничі лінії", – сказала Катерина Бондар, наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Пекін стверджує, що він нейтральний у війні, а китайські виробники, на яких припадає 80% світового ринку комерційних дронів, скоротили прямий експорт готових БпЛА до Росії.

Але офіційні дані китайської торгівлі показують, що Пекін різко збільшив експорт компонентів, які дозволяють російським виробникам створювати дрони на оптоволокні. Такі БпЛА працюють за допомогою надтонких кабелів, що традиційно використовуються для високошвидкісного інтернету і розгортаються під час польоту. Ці дрони все частіше використовуються Москвою, оскільки вони менш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

Згідно з даними митниці КНР, китайські постачання волоконно-оптичних кабелів до Росії зросли майже вдесятеро у період з липня до серпня, після досягнення рекордних максимумів у травні, а потім знову в червні. Експорт літій-іонних акумуляторів, які, ймовірно, використовуються для живлення дронів, також різко зріс протягом літа.

Огляд записів про відвантаження, торгівельних даних, ланцюгів постачань дронів і заяв компаній, проведений WP, показав, що китайські виробники комерційних дронів відіграли важливу роль у тому, щоб допомогти російським виробникам БпЛА розширити виробництво, а тепер допомагають розробляти компоненти, що спеціально призначені для бойових застосувань.

Дані китайської митниці показують, що Китай експортував рекордні довжини волоконно-оптичних кабелів до Росії у травні й червні – понад 190 000 км і 209 000 км відповідно. У серпні обсяг експорту різко зріс до 528 000 км.

Водночас експорт літій-іонних акумуляторів з Китаю до Росії також різко зріс протягом літа до рекордних $54 млн у червні, перш ніж трохи впав до $47 млн у серпні.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозеф Вебстер зазначив, що ці батареї, найімовірніше, використовувалися у виробництві дронів, оскільки Росія не виробляє багато електромобілів чи електроніки.

25 вересня 2024 року повідомлялося, що російська компанія в Китаї розробила новий ударний безпілотник для використання у війні проти України.

16 серпня 2025 року ГУР підтвердило, що Китай сприяє виробництву ударних дронів типу "Гарпія-А1" у Росії.

25 вересня повідомлялося, що фахівці з Китаю брали участь у випробуваннях військових дронів на території Росії.