Reuters: Китайські спеціалісти брали участь у випробуванні бойових дронів у Росії

Фахівці КНР наприкінці 2024 року навчали росіян на полігоні у Челябінській області, з'ясували журналісти медіа

Російський БпЛА (Фото: ресурс окупантів)

Фахівці з Китаю брали участь у випробуваннях військових дронів на території Росії. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на двох європейських співрозмовників у сфері безпеки, а також на документи, з якими ознайомилися журналісти.

За даними медіа, китайські фахівці з безпілотників вилетіли до Росії для проведення технічних розробок військових безпілотників на державному підприємстві з виробництва зброї, що перебуває під західними санкціями. Мова йде про завод "Купол". Це підприємство китайські спеціалісти відвідали більш ніж пів дюжини разів, починаючи з другого кварталу минулого року.

Згідно з документами та інформацією, отриманою від двох офіційних осіб, за цей час "Купол" також отримував партії ударних і розвідувальних безпілотників китайського виробництва через російського посередника.

У вересні минулого року Reuters повідомило, що компанія "Купол" розробила в Китаї новий безпілотник "Гарпія-3" за допомогою місцевих фахівців. Тепер медіа оприлюднило конкретні подробиці активної участі китайських фахівців у випробуваннях і технологічних роботах над військовими безпілотниками на території Росії.

Співрозмовники заявили, що співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Куполом" і китайськими компаніями в розробці безпілотників, які, як виявилося, мають вирішальне значення для війни Росії проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що йому невідомо про цю співпрацю.

"Китай завжди займав об'єктивну і справедливу позицію з питання української кризи, ніколи не постачаючи смертоносну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролюючи товари подвійного призначення, включно з експортом безпілотників", – заявили в МЗС КНР.

Кремль, Міністерство оборони Росії та "Купол" не відповіли на запити про коментарі.

Документи, включно з рахунками-фактурами та банківськими виписками, свідчать про те, що минулого року "Купол" отримав більш ніж десяток ударних безпілотників односторонньої дії виробництва китайської компанії Sichuan AEE. Безпілотники були поставлені російською оборонною компанією "ТСК Вектор", яка перебуває під санкціями США і Європейського Союзу. ТСК Вектор і Sichuan AEE не відповіли на запити про коментарі.

Уряди США та держав Європи неодноразово висловлювали занепокоєння щодо постачань китайських компаній російським виробникам зброї та запровадили санкції проти деяких із них.

У липні Reuters повідомило, що "Купол" виробляє тисячі ударних безпілотників "Гарпія", використовуючи китайські деталі, зокрема двигуни. "Гарпії", створені за зразком іранського безпілотника Shahed, можуть пролітати сотні кілометрів до заздалегідь заданих цілей, а потім різко падати й вибухати під час удару.

Два європейські чиновники заявили, що постачання невеликої кількості китайських ударних безпілотників і присутність китайських фахівців можуть вказувати на зацікавленість "Купола" в розширенні виробництва нових моделей дронів.

Лист від "Вектора" підприємству "Купол", з яким ознайомилося Reuters, показав, що у другому кварталі 2024 року компанія-закупівельник виставила виробнику зброї рахунок за понад пів дюжини дронів, виготовлених китайською компанією.

Корпоративний документ AEE з детальним описом постачань, з яким ознайомилися журналісти, підтверджував постачання ударних безпілотників A140 та A900. У ньому також перелічено понад пів дюжини інших безпілотників – A60, A100 та A200, – які мають бути надані.

У звітах компанії "Купол", з якими ознайомилося агентство Reuters, описуються льотні випробування безпілотників A60, A100 та A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії в останньому кварталі 2024 року.

У документі компанії йдеться, що група китайських експертів відвідала об'єкти компанії "Купол" у місті Іжевськ, щоб зібрати безпілотники та навчити персонал використовувати їх. Потім експерти відвідали Чебаркуль. Бронювання авіаквитків показало, що китайські експерти мали вилетіти з Челябінська наступного дня після випробувань.