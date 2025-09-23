Зеленський: Якби Китай хотів зупинити війну, то зміг би змусити Москву

Глава України зауважив, що без Пекіну путінська РФ – "це ніщо"

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський поставив під сумнів, чи справді Китай бажає закінчити війну Росії проти України. Про це глава держави розповів під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо російсько-української війни.

"Китай також сьогодні тут представлений – це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася – він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення", – заявив керівник України.

Зеленський зауважив, що без Китаю путінська Росія – "це ніщо", однак, додав він, Пекін "залишається мовчазним і відстороненим" замість того, щоб діяти заради миру.