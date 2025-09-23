Зеленський: Якби Китай хотів зупинити війну, то зміг би змусити Москву
Президент Володимир Зеленський поставив під сумнів, чи справді Китай бажає закінчити війну Росії проти України. Про це глава держави розповів під час засідання
"Китай також сьогодні тут представлений – це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася – він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення", – заявив керівник України.
Зеленський зауважив, що без Китаю путінська Росія – "це ніщо", однак, додав він, Пекін "залишається мовчазним і відстороненим" замість того, щоб діяти заради миру.
- На цьому ж засіданні президент заявив, що російський диктатор боїться брати участь у переговорах.
- Про цю та інші новини війни і переговорів читайте у хроніці LIGA.net.
