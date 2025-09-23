Зеленский: Если бы Китай хотел остановить войну, то смог бы заставить Москву
Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение, действительно ли Китай желает закончить войну России против Украины. Об этом глава государства рассказал во время заседания
"Китай также сегодня здесь представлен – это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась – он бы смог заставить Москву остановить это вторжение", – заявил руководитель Украины.
Зеленский отметил, что без Китая путинская Россия – "это ничто", однако, добавил он, Пекин "остается молчаливым и отстраненным" вместо того, чтобы действовать ради мира.
