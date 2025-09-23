Зеленский: Если бы Китай хотел остановить войну, то смог бы заставить Москву

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение, действительно ли Китай желает закончить войну России против Украины. Об этом глава государства рассказал во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по российско-украинской войне.

"Китай также сегодня здесь представлен – это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась – он бы смог заставить Москву остановить это вторжение", – заявил руководитель Украины.

Зеленский отметил, что без Китая путинская Россия – "это ничто", однако, добавил он, Пекин "остается молчаливым и отстраненным" вместо того, чтобы действовать ради мира.