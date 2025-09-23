Зеленский на Совбезе ООН: Путин боится участия в переговорах

Руководитель Украины отметил, что у диктатора РФ есть страх "откровенно признать, что он хочет только войны"

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится участвовать в переговорах. Об этом глава государства рассказал во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по российско-украинской войне.

"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром, и откровенно признать, что он хочет только войны", – заявил президент.

Зато Путин отправляет на переговоры делегации, которые "не могут и не хотят" остановить войну, отметил Зеленский.

"А когда он появляется за границей – или в Пекине, или где-то в других городах – то только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств, притворяясь, будто он ищет дипломатии", – подчеркнул руководитель Украины.

По его словам, диктатор использует любую возможность, чтобы продолжить войну: "Каждый день Россия убивает наших людей, разрушает наши города – и не дает ни одного знака, что когда-нибудь вернется к уважению принципов Устава ООН".