Зеленский на Совбезе ООН: Путин боится участия в переговорах
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится участвовать в переговорах. Об этом глава государства рассказал во время заседания
"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром, и откровенно признать, что он хочет только войны", – заявил президент.
Зато Путин отправляет на переговоры делегации, которые "не могут и не хотят" остановить войну, отметил Зеленский.
"А когда он появляется за границей – или в Пекине, или где-то в других городах – то только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств, притворяясь, будто он ищет дипломатии", – подчеркнул руководитель Украины.
По его словам, диктатор использует любую возможность, чтобы продолжить войну: "Каждый день Россия убивает наших людей, разрушает наши города – и не дает ни одного знака, что когда-нибудь вернется к уважению принципов Устава ООН".
