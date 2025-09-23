Зеленський на Радбезі ООН: Путін боїться участі в переговорах

Керівник України зауважив, що у диктатора РФ є страх "відверто визнати, що він прагне лише війни"

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться брати участь у переговорах. Про це глава держави розповів під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо російсько-української війни.

"Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом, і відверто визнати, що він прагне лише війни", – заявив президент.

Натомість Путін відправляє на перемовини делегації, які "не можуть і не хочуть" зупинити війну, зауважив Зеленський.

"А коли він з'являється за кордоном – чи у Пекіні, чи десь в інших містах – то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатії", – наголосив керівник України.

За його словами, диктатор використовує будь-яку нагоду, щоб продовжити війну: "Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста – і не дає жодного знаку, що коли-небудь повернеться до поваги принципів Статуту ООН".