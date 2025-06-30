Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE

Росіяни досі не відповіли на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню на суші, воді та в повітрі, на яку Україна погодилася на початку березня. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.