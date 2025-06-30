Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.
З інавгураційним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Росія атакувала передмістя Харкова ударними дронами. Загорілися автосервіс та їдальня санаторію, сім дорослих та дитина отримали поранення.
Рішенням про вихід з Оттавської конвенції Україна надсилає сигнал партнерам, що для оборони протипіхотні міни дуже часто не мають альтернативи, заявив Зеленський.
Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону проросійської Альтернативи для Німеччини, але консерватори скептичні.
Україна синхронізує всі європейські санкції проти режиму в Ірані, повідомив президент Зеленський.
Український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко отримав звання Героя України посмертно.
Сенатор-республіканець Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів. Проте документ передбачає, що рішення про запровадження таких санкцій керівник Штатів ухвалюватиме самостійно.
Відсутність азійських лідерів на саміті НАТО є позитивом для України, оскільки може змінити сприйняття Китаю щодо неї. Наразі ж Пекін проти інтеграції Києва до Альянсу, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі", заявив LIGA.net аналітик Клімкін.
За допомогою Китаю Росія хоче збудувати порт та залізницю у тимчасово окупованому Криму, повідомила Служба зовнішньої розвідки.
Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вона обмежує її право на самооборону, й на момент приєднання до документа ще не було обставин російської агресії, зазначили в МЗС.
В Орбана заявили про "зняття санкцій" США проти розширення угорської АЕС корпорацією РФ "Росатом". Насправді ж йдеться про тимчасову ліцензію Штатів для низки російських банків.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для його країни.
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в ОП.
Через російську масовану атаку у ніч проти 29 червня пошкоджено залізничну інфраструктуру в Полтаві. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Вранці в неділю, 29 червня, у Харківській області окупанти атакували дроном цивільну автівку. У результаті удару загинув чоловік. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У ніч проти 29 червня під час масованої атаки Росія уразила промисловий об’єкт у Дрогобицькій громаді Львівської області. Мешканців громади закликали залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Про це повідомила Дрогобицька міська рада.
У ніч проти 29 червня окупанти запустили по Україні 537 безпілотників і ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
У ніч проти 29 червня під час відбиття масованої російської атаки Україна втратила винищувач F-16, пілот загинув. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
У ніч проти 29 червня росіяни вдарили по місту Сміла Черкаської області, у результаті чого є постраждалі та руйнування. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
У ніч проти 29 червня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Є наслідки у Черкаській, Львівській, Запорізькій, Миколаївській та Полтавській областях.
У ніч з 27 на 28 червня СБУ безпілотниками вдарила по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму – знищено три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1".
У тимчасово окупованому Криму після удару СБУ зайнялась велика пожежа на території аеродрому "Кіровське".
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що бійці Головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області Росії.
Міністра оборони Умєрова не планують звільняти під час перезавантаження уряду, яке може відбутися у майбутньому, заявив співрозмовник LIGA.net від Слуги народу.
Папа римський Лев XIV звернувся зі словами підтримки до українців. Зеленський подякував понтифіку за ці заяви й закликав разом працювати над досягненням миру.
З нагоди Дня Конституції президент Зеленський відзначив державними нагородами та званнями військових, посадовців, лікарів і донорів, освітян і науковців, митців, спортсменів, суспільних і релігійних діячів.
Під час ранкової атаки Росії на Одесу загинули вчителька Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.
Дрони розвідки вдарили по 120 Головному ракетно-артилерійському управлінню у Брянську. Місцеві поскаржилися на звуки стрілянини та вибухи, на фото можна побачити задимлення, повідомив LIGA.net співрозмовник у розвідці.
У Росії бракує сучасної техніки, тому вона змушена вилучати зі зберігання застарілі танки Т-62, випущені ще до 1970-х років. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Росія вперше застосувала новітню ракету-бомбу "Гром-Е1". Ворог намагався атакувати Дніпро, але сили ППО збили ціль.
До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у святкуванні Дня Конституції України.
Росія атакувала Одесу дронами – один з них влетів у 21-поверховий будинок. Серед постраждалих є діти, загинули чоловік і дружина.
Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ став підполковник Роман Рейтор. Про це повідомила пресслужба бригади.
В одній ракеті російських окупантів Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва, у "шахедах" – до 400, повідомив заступник глави СБУ.
Українські захисники уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області – під удар потрапили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив Генштаб ЗСУ.
Увечері в п’ятницю, 27 червня, окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Поранення отримали три людини. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сили безпілотних систем Збройних Сил України виявили й знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. Про це повідомила пресслужба СБС й опублікувала відповідне відео.
Зеленському прозвітували про ключові результати зовнішньополітичної роботи за тиждень. Йдеться про прогрес на шляху до ЄС, допомогу від НАТО та запуск спецтрибуналу щодо РФ.
Українські захисники взяли у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці російських окупантів, повідомив проєкт ГУР "Хочу жить".
В останній заяві президента Трампа про Patriot лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні, розповів LIGA.net військовий аналітик Бадрак.
У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголосили днями жалоби після російського ракетного удару.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він би віддав перевагу тривалій час утримуватися від розмов з російським диктатором Володимиром Путіним.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він би віддав перевагу тривалій час утримуватися від розмов з російським диктатором Володимиром Путіним.
Росія поширила фейк про те, що українські шахраї обдурили ізраїльтян на $80 млн за 12 днів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Росіяни досі не відповіли на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню на суші, воді та в повітрі, на яку Україна погодилася на початку березня. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
Найімовірніше, Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску. Таку думку висловив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для предметного діалогу щодо припинення російсько-української війни.