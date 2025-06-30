Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.

30.06.2025
08:41

З інавгураційним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

07:34

Росія атакувала передмістя Харкова ударними дронами. Загорілися автосервіс та їдальня санаторію, сім дорослих та дитина отримали поранення.

Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
Фото: ДСНС
Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
Фото: ДСНС
29.06.2025
23:59

Рішенням про вихід з Оттавської конвенції Україна надсилає сигнал партнерам, що для оборони протипіхотні міни дуже часто не мають альтернативи, заявив Зеленський.

21:37

Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону проросійської Альтернативи для Німеччини, але консерватори скептичні.

20:36

Україна синхронізує всі європейські санкції проти режиму в Ірані, повідомив президент Зеленський.

19:40

Український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко отримав звання Героя України посмертно.

19:20

Сенатор-республіканець Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів. Проте документ передбачає, що рішення про запровадження таких санкцій керівник Штатів ухвалюватиме самостійно.

18:46

Відсутність азійських лідерів на саміті НАТО є позитивом для України, оскільки може змінити сприйняття Китаю щодо неї. Наразі ж Пекін проти інтеграції Києва до Альянсу, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі", заявив LIGA.net аналітик Клімкін.

18:00

За допомогою Китаю Росія хоче збудувати порт та залізницю у тимчасово окупованому Криму, повідомила Служба зовнішньої розвідки.

17:00

Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вона обмежує її право на самооборону, й на момент приєднання до документа ще не було обставин російської агресії, зазначили в МЗС.

16:04

В Орбана заявили про "зняття санкцій" США проти розширення угорської АЕС корпорацією РФ "Росатом". Насправді ж йдеться про тимчасову ліцензію Штатів для низки російських банків.

14:24

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для його країни.

14:22

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в ОП.

11:31

Через російську масовану атаку у ніч проти 29 червня пошкоджено залізничну інфраструктуру в Полтаві. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

10:59

Вранці в неділю, 29 червня, у Харківській області окупанти атакували дроном цивільну автівку. У результаті удару загинув чоловік. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10:23

У ніч проти 29 червня під час масованої атаки Росія уразила промисловий об’єкт у Дрогобицькій громаді Львівської області. Мешканців громади закликали залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

09:36

У ніч проти 29 червня окупанти запустили по Україні 537 безпілотників і ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

09:02

У ніч проти 29 червня під час відбиття масованої російської атаки Україна втратила винищувач F-16, пілот загинув. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

08:43

У ніч проти 29 червня росіяни вдарили по місту Сміла Черкаської області, у результаті чого є постраждалі та руйнування. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

06:29

У ніч проти 29 червня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Є наслідки у Черкаській, Львівській, Запорізькій, Миколаївській та Полтавській областях.

28.06.2025
23:18

У ніч з 27 на 28 червня СБУ безпілотниками вдарила по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму – знищено три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1".

23:00

У тимчасово окупованому Криму після удару СБУ зайнялась велика пожежа на території аеродрому "Кіровське".

21:33

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що бійці Головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області Росії.

19:41

Міністра оборони Умєрова не планують звільняти під час перезавантаження уряду, яке може відбутися у майбутньому, заявив співрозмовник LIGA.net від Слуги народу.

18:44

Україна "робитиме все, що залежить від неї", для подальшого зміцнення відносин з Польщею і за новообраного президента Навроцького, заявив глава України.

17:39

Папа римський Лев XIV звернувся зі словами підтримки до українців. Зеленський подякував понтифіку за ці заяви й закликав разом працювати над досягненням миру.

16:00

З нагоди Дня Конституції президент Зеленський відзначив державними нагородами та званнями військових, посадовців, лікарів і донорів, освітян і науковців, митців, спортсменів, суспільних і релігійних діячів.

14:45

Під час ранкової атаки Росії на Одесу загинули вчителька Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
Катерина Борсінська (Фото: facebook.com/katerina.borsins.ka)
14:41

Дрони розвідки вдарили по 120 Головному ракетно-артилерійському управлінню у Брянську. Місцеві поскаржилися на звуки стрілянини та вибухи, на фото можна побачити задимлення, повідомив LIGA.net співрозмовник у розвідці. 

Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
Ілюстрація: джерело LIGA.net
14:40

У Росії бракує сучасної техніки, тому вона змушена вилучати зі зберігання застарілі танки Т-62, випущені ще до 1970-х років. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

13:05

Росія вперше застосувала новітню ракету-бомбу "Гром-Е1". Ворог намагався атакувати Дніпро, але сили ППО збили ціль.

10:34

До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у святкуванні Дня Конституції України.

07:38

Росія атакувала Одесу дронами – один з них влетів у 21-поверховий будинок. Серед постраждалих є діти, загинули чоловік і дружина.

00:21

Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо передання Україні ракет до систем ППО Patriot, але яке саме – не уточнив.

27.06.2025
21:43

Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ став підполковник Роман Рейтор. Про це повідомила пресслужба бригади.

Україна виходить із Оттавської конвенції, льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя – LIVE
20:39

В одній ракеті російських окупантів Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва, у "шахедах" – до 400, повідомив заступник глави СБУ.

19:37

Українські захисники уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області – під удар потрапили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив Генштаб ЗСУ.

18:44

Увечері в п’ятницю, 27 червня, окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Поранення отримали три людини. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

18:14

Сили безпілотних систем Збройних Сил України виявили й знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. Про це повідомила пресслужба СБС й опублікувала відповідне відео.

18:06

Зеленському прозвітували про ключові результати зовнішньополітичної роботи за тиждень. Йдеться про прогрес на шляху до ЄС, допомогу від НАТО та запуск спецтрибуналу щодо РФ.

18:00

Українські захисники взяли у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці російських окупантів, повідомив проєкт ГУР "Хочу жить".

17:15

В останній заяві президента Трампа про Patriot лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні, розповів LIGA.net військовий аналітик Бадрак.

16:30

У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголосили днями жалоби після російського ракетного удару.

16:01

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він би віддав перевагу тривалій час утримуватися від розмов з російським диктатором Володимиром Путіним.

16:01

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він би віддав перевагу тривалій час утримуватися від розмов з російським диктатором Володимиром Путіним.

15:12

Росія поширила фейк про те, що українські шахраї обдурили ізраїльтян на $80 млн за 12 днів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

14:52

50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

14:52

Росіяни досі не відповіли на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню на суші, воді та в повітрі, на яку Україна погодилася на початку березня. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

14:51

Найімовірніше, Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску. Таку думку висловив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

14:50

Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для предметного діалогу щодо припинення російсько-української війни.

війнахроніка