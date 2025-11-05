Глава МЗС Естонії вважає, що Китай має приєднатися до тиску США та Європи на Путіна

Китай може багато зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, заявив Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна (Фото: Mykola Tysт/ EPA)

Китай слідом за Сполученими Штатами та Європою має приєднатися до тиску на російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає агентство Reuters.

Він закликав Китай припинити економічну підтримку війни Росії проти України й приєднатися до зусиль Європи та США щодо тиску на Путіна з метою домогтися припинення вогню.

Тсахкна зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї та іншими офіційними особами під час дводенного візиту до Пекіна. Під час візиту пріоритетними питаннями були російська агресія проти Європи й питання торгівлі.

"Китай заявляє, що не бере участі в цьому військовому конфлікті, але я цілком ясно дав зрозуміти, що Китай має величезний важіль тиску на Росію, який з кожним тижнем стає дедалі сильнішим, оскільки російська економіка слабка", – сказав він.

Глава МЗС Естонії згадав про заяву президента США Дональда Трампа про важливість тиску на Росію. І що Китай має приєднатися.

"І я думаю, що Китай може багато зробити, якщо приєднається до тиску на Росію з метою припинення війни", – додав міністр.

Тсахкна також порушив зі своїм колегою питання постачання Китаєм критично важливих компонентів подвійного призначення для підживлення воєнних зусиль Росії. Пекін заперечує звинувачення та стверджує, що суворо контролює експорт таких товарів.

23 жовтня Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України й поразці Росії у війні.

25 жовтня Трамп висловив думку, що Сі також хоче завершення війни РФ проти України.