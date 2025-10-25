Трамп заявив, що Сі Цзіньпін теж хоче закінчення війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпін також хоче завершення війни РФ проти України. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії.
Журналіст запитав Трампа, який вплив він хоче, щоб Китай справив на Росію для зупинки війни.
"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже великі санкції на Росію [...] вони дуже кусючі, вони дуже сильні. Але я хотів би бачити, щоб Китай нам допоміг", – відповів президент США.
Він підтвердив, що однією з тем переговорів з Сі Цзіньпіном буде російсько-українська війна.
"Вони вбивають 7000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми, безумовно, будемо про це говорити. Він [глава Китаю] теж хотів би, щоб це закінчилося", – пояснив Трамп.
На його думку, він та Сі Цзіньпін матимуть "чудову" зустріч.
Раніше, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.
- Перемовини між главами США і Китаю заплановані на 30 жовтня під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані, Південна Корея. Під час візиту до Азії Трамп матиме зустріч і з іншими політиками.
- Тим часом міністр у справах об'єднання Південної Кореї закликав Трампа зустрітися з диктатором КНДР Кім Чен Ином, що може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.
Коментарі (0)