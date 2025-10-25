Трамп заявив, що Сі Цзіньпін теж хоче закінчення війни РФ проти України

Глава Штатів підтвердив, що темою зустрічі з китайським керівником буде російсько-українська війна

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Фото: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпін також хоче завершення війни РФ проти України. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії.

Журналіст запитав Трампа, який вплив він хоче, щоб Китай справив на Росію для зупинки війни.

Читайте також Плани Трампа і Путіна на саміт у Будапешті провалилися. Чого очікувати далі

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже великі санкції на Росію [...] вони дуже кусючі, вони дуже сильні. Але я хотів би бачити, щоб Китай нам допоміг", – відповів президент США.

Він підтвердив, що однією з тем переговорів з Сі Цзіньпіном буде російсько-українська війна.

"Вони вбивають 7000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми, безумовно, будемо про це говорити. Він [глава Китаю] теж хотів би, щоб це закінчилося", – пояснив Трамп.

На його думку, він та Сі Цзіньпін матимуть "чудову" зустріч.

Раніше, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.