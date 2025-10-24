Південна Корея просить Трампа зустрітися з главою КНДР під час поїздки в Азію

У Сеулі вважають, що зустріч Трампа і Кім Чен Ина потрібна для поліпшення ситуації на Корейському півострові

Дональд Трамп і Кім Чен Ин (Фото: EPA/KCNA)

Міністр у справах об'єднання Південної Кореї Чон Дон Йон закликав президента США Дональда Трампа зустрітися з главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Це може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові, передає Yonhap.

Корейський міністр назвав поїздку Трампа для участі у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва "можливістю з небес". Він вважає, що це може допомогти також зміцнити позиції Північної Кореї на світовій арені та її економіку.

"Лідери Північної Кореї та США не повинні втратити цю можливість... Це зміцнить міжнародний авторитет КНДР і поліпшить життя її народу, а для цього необхідно гарантувати мир і стабільність, що можливо тільки шляхом зустрічі з президентом Трампом. Вони мають ухвалити сміливе рішення", – заявив Чон Дон Йон.

Разом із тим, офіційні особи Південної Кореї, включно з президентом Лі Чже Меном, скептично ставляться до можливості цієї зустрічі, передає Reuters. Але водночас вітають ймовірну перспективу прориву в дипломатії.

Трамп під час свого минулого президентського терміну 2017-2021 років тричі зустрічався з лідером КНДР, але так і не зміг досягти угоди про припинення ядерної програми країни.