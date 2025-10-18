CNN: У Білому домі обговорюють зустріч Трампа з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії

Президент США неодноразово заявляв про зацікавленість у зустрічі з диктатором КНДР, але реалізація саміту під питанням

Кім Чен Ин (Фото: Ekaterina Shtukina/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії в листопаді. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з обговореннями.

Посадовці адміністрації Трампа приватно обговорювали організацію зустрічі час візиту Трампа до Азії наступного місяця, хоча багато хто скептично ставиться до того, що це зрештою відбудеться, заявили співрозмовники.

Читайте також ІТ для чучхе. Як північнокорейські програмісти спонсорують режим КНДР

Офіційні особи ще не провели серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту, додали вони, вказавши на те, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, які Трамп іноді підтримував під час свого першого терміну.

Початковий запит Трампа до північнокорейського диктатора на початку року залишився без відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа, повідомили CNN два співрозмовники.

У рамках майбутньої поїздки Білий дім був значно більше зосереджений на організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі ескалації торгової напруги між США та КНР, йдеться у матеріалі.

Проте Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися з диктатором КНДР, і офіційні особи залишили відкритою можливість зустрічі під час його поїздки до Азії.

Під час першого терміну Трампа чиновники організували потиск рук між ними в корейській демілітаризованій зоні менш ніж через 48 годин після того, як американський президент опублікував у соціальних мережах запрошення на зустріч. Журналісти зазначили, що це приклад того, як швидко все може змінитися.

Особистий інтерес Трампа до можливої зустрічі з Кімом спочатку виник після того, як він прийняв у Білому домі президента Південної Кореї Лі Чже Мьона в серпні, повідомили співрозмовники.

Під час їхньої зустрічі Лі офіційно запросив Трампа відвідати форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї та припустив, що ця зустріч може надати Трампу нагоду зустрітися з диктатором КНДР. Трамп був відкритий для цієї ідеї, заявивши Лі, що розгляне її. Кім також заявляв про готовність зустрітися з лідером Штатів.

Співрозмовник в уряді Південної Кореї розповів, що хоч група безпеки Білого дому здійснила дві поїздки в їхню країну, щоб розвідати місця перед приїздом Трампа, проте жодна з цих поїздок не була в районі прикордонного пункту Пханмуджом.

15 вересня в КНДР заявили про те, що країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, адже вона є "неминучим варіантом надійного захисту". Подібні заяви США Пхеньян назвав "грубою політичною провокацією".

22 вересня Кім заявив, що у нього немає причин уникати діалогу зі США за умови, що Вашингтон припинить наполягати на денуклеаризації.