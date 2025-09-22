Кім Чен Ин заявив, що відкритий до діалогу з Трампом, якщо США відмовляться від денуклеаризації

Кім Чен Ин (Фото: EPA/KCNA)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин вважає, що у нього немає причин уникати діалогу зі США за умови, що Вашингтон припинить наполягати на денуклеаризації. Про це він заявив під час виступу на Верховних народних зборах 21 вересня, передає Reuters.

За словами Кім Чен Ина, його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, навіть заради зняття міжнародних санкцій.

"Особисто в мене досі залишилися теплі спогади про президента США Трампа. Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної ідеї денуклеаризації, приймуть реальність і захочуть справжнього мирного співіснування, у нас не буде причин не сісти за стіл переговорів зі США", – заявив він.

За словами експертки з Північної Кореї з американського Центру Стимсона Рейчел Мінен Лі, глава КНДР уперше публічно згадав Трампа з моменту його повторного обрання на посаду президента США в січні 2025 року. У минулий його термін лідери зустрічалися тричі.

"Це увертюра. Запрошення Кіма Трампу переглянути політику США щодо денуклеаризації, що передбачає, що якщо США відмовляться від денуклеаризації, він зможе зустрітися з Трампом віч-на-віч", – сказала Мінен Лі.