Ким Чен ЫН заявил, что открыт к диалогу с Трампом, если США откажутся от денуклеаризации

Ким Чен Ын (Фото: EPA/KCNA)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что у него нет причин избегать диалога с США при условии, что Вашингтон прекратит настаивать на денуклеаризации. Об этом он заявил во время выступления на Верховном народном собрании 21 сентября, передает Reuters.

По словам Ким Чен Ына, его страна никогда не откажется от ядерного оружия, даже ради снятия международных санкций.

"Лично у меня до сих пор остались теплые воспоминания о президенте США Трампе. Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной идеи денуклеаризации, примут реальность и захотят подлинного мирного сосуществования, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с США", – заявил он.

По словам эксперта по Северной Корее из американского Центра Стимсона Рэйчел Минен Ли, глава КНДР впервые публично упомянул Трампа с момента его повторного избрания на пост президента США в январе 2025 года. В прошлый его срок лидеры встречались трижды.

"Это увертюра. Приглашение Кима Трампу пересмотреть политику США в отношении денуклеаризации, подразумевающее, что если США откажутся от денуклеаризации, он сможет встретиться с Трампом лицом к лицу", – сказала Минен Ли.