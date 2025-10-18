CNN: В Белом доме обсуждают встречу Трампа с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию в ноябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с обсуждениями.
Чиновники администрации Трампа частно обсуждали организацию встречи во время визита Трампа в Азию в следующем месяце, хотя многие скептически относятся к тому, что это в конце концов произойдет, заявили собеседники.
Официальные лица еще не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, добавили они, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал во время своего первого срока.
Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому диктатору в начале года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо, сообщили CNN два собеседника.
В рамках предстоящей поездки Белый дом был значительно больше сосредоточен на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне эскалации торгового напряжения между США и КНР, говорится в материале.
Тем не менее Трамп публично и частно выражал желание встретиться с диктатором КНДР, и официальные лица оставили открытой возможность встречи во время его поездки в Азию.
Во время первого срока Трампа чиновники организовали рукопожатие между ними в корейской демилитаризованной зоне менее чем за 48 часов после того, как американский президент опубликовал в социальных сетях приглашение на встречу. Журналисты отметили, что это пример того, как быстро все может измениться.
Личный интерес Трампа к возможной встрече с Кимом изначально возник после того, как он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в августе, сообщили собеседники.
Во время их встречи Ли официально пригласил Трампа посетить форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее и предположил, что эта встреча может предоставить Трампу возможность встретиться с диктатором КНДР. Трамп был открыт для этой идеи, заявив Ли, что рассмотрит ее. Ким также заявлял о готовности встретиться с лидером Штатов.
Собеседник в правительстве Южной Кореи рассказал, что хоть группа безопасности Белого дома совершила две поездки в их страну, чтобы разведать места перед приездом Трампа, однако ни одна из этих поездок не была в районе пограничного пункта Пханмуджом.
- 15 сентября в КНДР заявили о том, что страна никогда не откажется от ядерного оружия, ведь она является "неизбежным вариантом надежной защиты". Подобные заявления США Пхеньян назвал "грубой политической провокацией".
- 22 сентября Ким заявил, что у него нет причин избегать диалога с США при условии, что Вашингтон прекратит настаивать на денуклеаризации.
Комментарии (0)