CNN: В Белом доме обсуждают встречу Трампа с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

Президент США неоднократно заявлял о заинтересованности во встрече с диктатором КНДР, но реализация саммита под вопросом

Ким Чен Ын (Фото: Екатерина Штукина/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию в ноябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с обсуждениями.

Чиновники администрации Трампа частно обсуждали организацию встречи во время визита Трампа в Азию в следующем месяце, хотя многие скептически относятся к тому, что это в конце концов произойдет, заявили собеседники.

Официальные лица еще не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, добавили они, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал во время своего первого срока.

Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому диктатору в начале года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо, сообщили CNN два собеседника.

В рамках предстоящей поездки Белый дом был значительно больше сосредоточен на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне эскалации торгового напряжения между США и КНР, говорится в материале.

Тем не менее Трамп публично и частно выражал желание встретиться с диктатором КНДР, и официальные лица оставили открытой возможность встречи во время его поездки в Азию.

Во время первого срока Трампа чиновники организовали рукопожатие между ними в корейской демилитаризованной зоне менее чем за 48 часов после того, как американский президент опубликовал в социальных сетях приглашение на встречу. Журналисты отметили, что это пример того, как быстро все может измениться.

Личный интерес Трампа к возможной встрече с Кимом изначально возник после того, как он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в августе, сообщили собеседники.

Во время их встречи Ли официально пригласил Трампа посетить форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее и предположил, что эта встреча может предоставить Трампу возможность встретиться с диктатором КНДР. Трамп был открыт для этой идеи, заявив Ли, что рассмотрит ее. Ким также заявлял о готовности встретиться с лидером Штатов.

Собеседник в правительстве Южной Кореи рассказал, что хоть группа безопасности Белого дома совершила две поездки в их страну, чтобы разведать места перед приездом Трампа, однако ни одна из этих поездок не была в районе пограничного пункта Пханмуджом.

15 сентября в КНДР заявили о том, что страна никогда не откажется от ядерного оружия, ведь она является "неизбежным вариантом надежной защиты". Подобные заявления США Пхеньян назвал "грубой политической провокацией".

22 сентября Ким заявил, что у него нет причин избегать диалога с США при условии, что Вашингтон прекратит настаивать на денуклеаризации.