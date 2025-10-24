Южная Корея просит Трампа встретиться с главой КНДР во время поездки в Азию

В Сеуле считают, что встреча Трампа и Ким Чен Ына нужна для улучшения ситуации на Корейском полуострове

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: EPA/KCNA)

Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ен призвал президента США Дональда Трампа встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это может помочь проложить путь к установлению мира на Корейском полуострове, передает Yonhap.

Корейский министр назвал поездку Трампа для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества "возможностью с небес". Он считает, что это может помочь также укрепить позиции Северной Кореи на мировой арене и ее экономику.

"Лидеры Северной Кореи и США не должны упустить эту возможность... Это укрепит международный авторитет КНДР и улучшит жизнь ее народа, а для этого необходимо гарантировать мир и стабильность, что возможно только путем встречи с президентом Трампом. Они должны принять смелое решение", – заявил Чон Дон Ен.

Вместе с тем, официальные лица Южной Кореи, включая президента Ли Чжэ Мена, скептически относятся к возможности этой встречи, передает Reuters. Но при этом приветствуют вероятную перспективу прорыва в дипломатии.

Трамп во время своего прошлого президентского срока 2017-2021 годов три раза встречался с лидером КНДР, но так и не смог достичь соглашения о прекращении ядерной программы страны.