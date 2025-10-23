Зеленський: Китай не зацікавлений у нашій перемозі й поразці Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу в Брюсселі.

Президент заявив, що не має постійного діалогу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони мали лише кілька телефонних розмов. Зеленський згадав про обіцянку Сі не продавати Росії озброєння.

"Я нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне. Китай допомагає Росії й не допомагає Україні. І не зацікавлений у нашій перемозі й в поразці Росії, на мою думку", – сказав він.

Зеленський додав, що це не тільки його думка.

"Думаю, що країни, які розуміють, що відбувається у відносинах США, Росії та Китаю, я думаю, що вони розуміють те саме", – наголосив президент.

Глава держави припустив, що вони не зацікавлені у єдності Європи та США, а також не зацікавлені у слабкій Росії.

23 жовтня Китай розкритикував американські санкції проти російських нафтових гігантів, а також пригрозив Євросоюзу за санкції проти компаній з КНР.

Водночас глава МЗС Німеччини має намір закликати Китай сприяти перемир'ю Москви та Києва, адже Пекін має вплив на державу-агресорку.