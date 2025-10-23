У Китаю більший вплив на РФ. Він повинен переконати Путіна почати переговори – Вадефуль

За словами німецького міністра, жодна країна у світі не має такого впливу на РФ, як Китай

Йоганн Вадефуль (Фото: x.com/AuswaertigesAmt)

У Китаю є вплив на Росію, якого немає в жодної іншої країни. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль має намір закликати країну сприяти перемир'ю Москви та Києва, передає Reuters.

26 жовтня Вадефуль розпочне візит до Пекіна, в рамках якого має намір обговорити низку питань, зокрема й підтримку Росії. За словами німецького міністра, Китай – вирішальний міжнародний гравець і його вага у світі тільки зростає.

"Китай може використовувати цю вагу, щоб домогтися того, щоб Росія нарешті вступила в серйозні переговори. Ми зацікавлені в тому, щоб Китай сприяв досягненню справедливого і міцного миру в Україні. Жодна країна не має такого впливу на Росію, як Китай", – сказав Вадефуль.

Він підкреслив, що Москва має погодитися на переговори, які поважають суверенітет України.