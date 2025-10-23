Трамп закликатиме Сі припинити купувати російську нафту

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з китайським лідером Сі Цзіньпінем купівлю Пекіном російської нафти й те, як зупинити війну РФ проти України. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Очікується, що Трамп зустрінеться з Сі у Південній Кореї.

Трамп хоче, щоб Пекін припинив купувати російську нафту, "що фінансує війну".

"Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп, додавши, що, на його думку, Сі змінив свою позицію щодо війни й буде відкритий до обговорення питання її припинення.

Президент США переконаний, що "зараз він хотів би, щоб ця війна закінчилася".

Він також сказав, що можлива угода щодо ядерної зброї, зазначивши, що російський диктатор Володимир Путін порушив питання двосторонньої деескалації ядерної зброї, і Китай може бути залучений до цих зусиль.

Водночас у Китаї вже казали, що вважають енергетичну співпрацю з Росією легітимною й законною, а дії Вашингтона – "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".