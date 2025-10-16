МЗС Китаю відреагувало на погрозу США запровадити мита за купівлю російської нафти

Пекін назвав торгівельну та енергетичну співпрацю з Москвою "законною та легітимною"

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Міністерство закордонних справ Китаю вважає енергетичну співпрацю з Росією легітимною та законною. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на погрози американського керівництва запровадити мита проти країни за купівлю російської нафти.

"Китай неодноразово ясно викладав свою позицію щодо цього питання. Нормальна торгівельна та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є законною та легітимною", – заявив речник.

Лінь назвав дії Вашингтона "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом, які серйозно порушать міжнародні економічні та торгівельні правила та поставлять під загрозу безпеку та стабільність глобальних промислових ланцюжків постачань".

Він додав, що позиція Китаю щодо української кризи (так Пекін традиційно називає війну Росії проти України) об'єктивна, справедлива та чесна.

"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб США перекладали це питання на Китай та вводили проти нього незаконні односторонні санкції та юрисдикцію "довгої руки", – йдеться в заяві.

Пекін пообіцяв "контрзаходи для рішучого захисту свого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку".

15 жовтня Трамп заявив, що прем’єр Індії пообіцяв йому припинити купувати нафту в Росії. Він назвав слова Моді "великим кроком" та сказав, що має переконати Китай вчинити аналогічно.

Раніше міністр фінансів США розповів, що 85 сенаторів готові надати Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти.