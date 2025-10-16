Трамп заявив, що Індія не купуватиме нафту у Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити купувати нафту в Росії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з директором Федерального бюро розслідувань Кешем Пателем у Білому домі.
"Я був не задоволений тим, що Індія купує нафту, а він (Моді) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії"- сказав Трамп.
Адже це, за його словами, дозволяє Росії продовжувати війну, де вона вже втратила 1,5 млн солдатів.
За даними агенції Reuters, ціна на нафту зросла на 1% після того, як Трамп заявив, що Індія пообіцяла припинити закупівлі у Росії.
Очільник США назвав слова Моді "великим кроком" та сказав, що має переконати Китай вчинити аналогічно.
Також Трамп відзначив, що вони з індійським прем'єром Моді – друзі, у яких чудові стосунки. Втім, раніше 23 вересня на Генеральній асамблеї ООН Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, оскільки вони імпортують російські нафту та газ.
А Нарендра Моді закликав індійців бойкотувати імпортні товари після того, як США підвищили мита на 50%.
Офіційний речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал прокоментував заяву Трампа так: "Індія є значним імпортером нафти та газу. Захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації є нашим постійним пріоритетом. Наша імпортна політика повністю керується цією метою".
Він запевнив, що Індія впродовж багатьох років прагнула розширити свої енергетичні закупівлі, а тепер чинна адміністрація Білого дому зацікавлена у поглибленні співпраці з Індією в енергетичній сфері, тож перемовини тривають.
- 27 серпня США запровадили мито 50% на індійські товари через закупівлю російської нафти.
- 13 жовтня нові мита Сполучених Штатів завдали сильного удару по текстильній галузі Індії.
