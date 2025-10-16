Трамп заявив, що Індія не купуватиме нафту у Росії

Очільник США назвав це "великим кроком", а після цієї заяви американського президента ціни на нафту зросли приблизно на 1%

Нарендра Моді та Дональд Трамп (Фото: EPA / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити купувати нафту в Росії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з директором Федерального бюро розслідувань Кешем Пателем у Білому домі.

"Я був не задоволений тим, що Індія купує нафту, а він (Моді) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії"- сказав Трамп.

Адже це, за його словами, дозволяє Росії продовжувати війну, де вона вже втратила 1,5 млн солдатів.

За даними агенції Reuters, ціна на нафту зросла на 1% після того, як Трамп заявив, що Індія пообіцяла припинити закупівлі у Росії.

Очільник США назвав слова Моді "великим кроком" та сказав, що має переконати Китай вчинити аналогічно.

Також Трамп відзначив, що вони з індійським прем'єром Моді – друзі, у яких чудові стосунки. Втім, раніше 23 вересня на Генеральній асамблеї ООН Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, оскільки вони імпортують російські нафту та газ.

А Нарендра Моді закликав індійців бойкотувати імпортні товари після того, як США підвищили мита на 50%.

Офіційний речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал прокоментував заяву Трампа так: "Індія є значним імпортером нафти та газу. Захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації є нашим постійним пріоритетом. Наша імпортна політика повністю керується цією метою".

Він запевнив, що Індія впродовж багатьох років прагнула розширити свої енергетичні закупівлі, а тепер чинна адміністрація Білого дому зацікавлена у поглибленні співпраці з Індією в енергетичній сфері, тож перемовини тривають.