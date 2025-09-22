Моді агітує індійців бойкотувати іноземні товари після того, як США підвищили мита на 50%
Широкопояс Катерина
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян не використовувати товари іноземного виробництва, натомість популяризувати вітчизняні. Про це він сказав у зверненні до нації у неділю, 21 вересня, повідомляє Reuters.
"Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, виготовлені за кордоном... Нам доведеться їх позбутися", – зазначив Моді.
Він закликав громадян купувати товари, вироблені в Індії.
Прихильники політики Моді навіть розпочали кампанії бойкоту популярних в Індії американських брендів, на кшталт McDonald's, Pepsi та Apple.
На думку Моді, підтримка власного виробника не лише сприятиме економічному прогресу, а й зменшить залежність країни від імпорту.
- Заклику індійського прем'єра передувало рішення адміністрації Трампа встановити 50-відсотковий митний тариф на імпорт продукції з Індії, щоб "покарати" країну за купівлю російської нафти. Обмеження зачепили понад 55% індійського експорту до США – найбільшого ринку країни.
- За підрахунками аналітиків, Індія втратить через мита Трампа вдвічі більше, ніж зекономила на нафті з Росії.
- У вересні стало відомо, що Індія не відмовиться від російської нафти, навіть попри відновлення переговорів із США.
