Моді агітує індійців бойкотувати іноземні товари після того, як США підвищили мита на 50%
Нарендра Моді (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян не використовувати товари іноземного виробництва, натомість популяризувати вітчизняні. Про це він сказав у зверненні до нації у неділю, 21 вересня, повідомляє Reuters.

"Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, виготовлені за кордоном... Нам доведеться їх позбутися", – зазначив Моді.

Він закликав громадян купувати товари, вироблені в Індії.

Прихильники політики Моді навіть розпочали кампанії бойкоту популярних в Індії американських брендів, на кшталт McDonald's, Pepsi та Apple.

На думку Моді, підтримка власного виробника не лише сприятиме економічному прогресу, а й зменшить залежність країни від імпорту.

  • Заклику індійського прем'єра передувало рішення адміністрації Трампа встановити 50-відсотковий митний тариф на імпорт продукції з Індії, щоб "покарати" країну за купівлю російської нафти. Обмеження зачепили понад 55% індійського експорту до США – найбільшого ринку країни.
  • За підрахунками аналітиків, Індія втратить через мита Трампа вдвічі більше, ніж зекономила на нафті з Росії.
  • У вересні стало відомо, що Індія не відмовиться від російської нафти, навіть попри відновлення переговорів із США.
Індіяекспортнарендра модіAppleзовнішня торгівляpepsi