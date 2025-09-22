Моді агітує індійців бойкотувати іноземні товари після того, як США підвищили мита на 50%

Прем'єр-міністр Індії закликав відмовитись від імпортних товарів і розвивати власне виробництво

Нарендра Моді (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян не використовувати товари іноземного виробництва, натомість популяризувати вітчизняні. Про це він сказав у зверненні до нації у неділю, 21 вересня, повідомляє Reuters.

"Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, виготовлені за кордоном... Нам доведеться їх позбутися", – зазначив Моді.

Він закликав громадян купувати товари, вироблені в Індії.

Прихильники політики Моді навіть розпочали кампанії бойкоту популярних в Індії американських брендів, на кшталт McDonald's, Pepsi та Apple.

На думку Моді, підтримка власного виробника не лише сприятиме економічному прогресу, а й зменшить залежність країни від імпорту.