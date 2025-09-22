Моди агитирует бойкотировать иностранные товары после того, как США повысили тарифы
Нарендра Моди (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан не использовать товары иностранного производства, а вместо этого популяризировать отечественные. Об этом он заявил в обращении к нации в воскресенье, 21 сентября, сообщает Reuters.

"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, производятся за рубежом... Нам придется от них отказаться", — отметил Моди.

Он призвал граждан покупать товары, произведенные в Индии.

Сторонники политики Моди даже начали кампании по бойкоту популярных в Индии американских брендов, таких как McDonald's, Pepsi и Apple.

По мнению Моди, поддержка отечественного производителя не только будет способствовать экономическому прогрессу, но и уменьшит зависимость страны от импорта.

  • Призыву индийского премьер-министра предшествовало решение администрации Трампа установить 50-процентный тариф на импорт продукции из Индии, чтобы "наказать" страну за покупку российской нефти. Ограничения коснулись более 55% индийского экспорта в США – крупнейшего рынка страны.
  • По оценкам аналитиков, Индия потеряет из-за тарифов Трампа в два раза больше, чем сэкономила на нефти из России.
  • В сентябре стало известно, что Индия не откажется от российской нефти, даже несмотря на возобновление переговоров с США.
ИндияApple﻿внешняя торговлянарендра модиPepsiекспорт