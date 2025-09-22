Моди агитирует бойкотировать иностранные товары после того, как США повысили тарифы
Широкопояс Катерина
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан не использовать товары иностранного производства, а вместо этого популяризировать отечественные. Об этом он заявил в обращении к нации в воскресенье, 21 сентября, сообщает Reuters.
"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, производятся за рубежом... Нам придется от них отказаться", — отметил Моди.
Он призвал граждан покупать товары, произведенные в Индии.
Сторонники политики Моди даже начали кампании по бойкоту популярных в Индии американских брендов, таких как McDonald's, Pepsi и Apple.
По мнению Моди, поддержка отечественного производителя не только будет способствовать экономическому прогрессу, но и уменьшит зависимость страны от импорта.
- Призыву индийского премьер-министра предшествовало решение администрации Трампа установить 50-процентный тариф на импорт продукции из Индии, чтобы "наказать" страну за покупку российской нефти. Ограничения коснулись более 55% индийского экспорта в США – крупнейшего рынка страны.
- По оценкам аналитиков, Индия потеряет из-за тарифов Трампа в два раза больше, чем сэкономила на нефти из России.
- В сентябре стало известно, что Индия не откажется от российской нефти, даже несмотря на возобновление переговоров с США.
