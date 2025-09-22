Моди агитирует бойкотировать иностранные товары после того, как США повысили тарифы

Нарендра Моди (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан не использовать товары иностранного производства, а вместо этого популяризировать отечественные. Об этом он заявил в обращении к нации в воскресенье, 21 сентября, сообщает Reuters.

"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, производятся за рубежом... Нам придется от них отказаться", — отметил Моди.

Он призвал граждан покупать товары, произведенные в Индии.

Сторонники политики Моди даже начали кампании по бойкоту популярных в Индии американских брендов, таких как McDonald's, Pepsi и Apple.

По мнению Моди, поддержка отечественного производителя не только будет способствовать экономическому прогрессу, но и уменьшит зависимость страны от импорта.