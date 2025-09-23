Трамп в ООН заявив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України. Про це американський політик заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.
"Китай та Індія є основними спонсорами війни, що триває, продовжуючи купувати російську нафту", – заявив президент США.
Трамп також заявив про те, що деякі країни НАТО не припинили закупівлю великої кількості російських енергоресурсів.
"Лише подумайте, вони фінансують війну проти самих себе", – сказав американський лідер.
Під час свого виступу Трамп також заявив, що США готові запровадити мита проти РФ, але лише разом з європейськими партнерами. Однак, додав він, щоб ці тарифи були ефективні, європейські країни мають приєднатися до США в ухваленні "точно таких самих заходів".
- 13 вересня 2025 року глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", в якому заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- 15 вересня міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
- 18 вересня Трамп заявив, що Китай, імовірно, міг би змусити Росію закінчити війну проти України, якби європейські країни вдалися до економічних обмежень проти Пекіна.
Коментарі (0)