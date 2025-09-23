Трамп в ООН заявив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни проти України

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України. Про це американський політик заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Китай та Індія є основними спонсорами війни, що триває, продовжуючи купувати російську нафту", – заявив президент США.

Трамп також заявив про те, що деякі країни НАТО не припинили закупівлю великої кількості російських енергоресурсів.

"Лише подумайте, вони фінансують війну проти самих себе", – сказав американський лідер.

Під час свого виступу Трамп також заявив, що США готові запровадити мита проти РФ, але лише разом з європейськими партнерами. Однак, додав він, щоб ці тарифи були ефективні, європейські країни мають приєднатися до США в ухваленні "точно таких самих заходів".