Трамп заявив, що Китай міг би зупинити війну, якби Європа вдалася до мит або санкцій

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай, ймовірно, міг би змусити Росію закінчити війну проти України, якби європейські країни вдалися до економічних обмежень проти Пекіну. Про це, за результатами візиту до Великої Британії, політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, уривок з якого опублікував Білий дім.

"Ну, якщо вони [європейські країни] застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали – якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б. Тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію також", – розповів керівник Штатів.

Він додав, що матиме розмову з керівником Китаю Сі Цзіньпіном стосовно продажу месенджера TikTok та торгівлі: "І ми дуже близькі до укладення угод з усіх цих питань. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Ви знаєте, що ми уклали з ними торговельну угоду. Нещодавно ми провели дуже хорошу зустріч".

Водночас Трамп додав, що якщо Європа "зробить щось" стосовно Китаю, то Пекін "ймовірно, змусить [Росію] припинити війну".

Журналістка запитала, чи відкриті партнери до таких дій, і чи сказав йому британський прем'єр-міністр Кір Стармер, що європейські країни розглянуть це.

"Ну, я б теж щось зробив. Але знову ж таки, не можна, щоб Європа купувала нафту у Росії, а потім я обурювався на Китай за те, що він купує нафту у Росії", – відповів Трамп.

Раніше Трамп, під час спільної пресконференції зі Стармером, заявив, що зниження ціни на нафту змусить диктатора Володимира Путіна закінчувати війну проти України.