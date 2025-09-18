Трамп: Путін відступить, якщо впаде ціна на нафту

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження ціни на нафту змусить російського диктатора Володимира Путіна закінчувати війну РФ проти України. Про це американський керівник сказав на спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Дуже просто: якщо ціна на нафту впаде, Путін відступить. У нього не буде вибору. Він відступить від цієї війни", – розповів Трамп.

Керівник Штатів зауважив, що попри "близькі" стосунки з Індією та прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді, він також наклав обмеження на Нью-Делі, й додав, що Китай теж "платить дуже високий тариф" Штатам.

Американський президент заявив, що готовий "робити інші речі" щодо тиску на Москву, але "не коли люди, за яких я борюся [європейські партнери], купують нафту від Росії".

"Якщо ціна на нафту впаде – дуже просто, Росія погодиться [на мирне врегулювання]. І ціна на нафту сильно впала. Ви знаєте, ми [США] сильно її знизили. Ми буримо, і ми видобуваємо більше нафти, ніж хто-небудь інший у світі. Ми робимо багато. Але я був розчарований побачити це [що європейські країни купують російську нафту], і прем’єр-міністр [Стармер] був розчарований побачити це, і це був [робить] не він, це були інші країни. І ви не можете так робити... Це означає грати нечесно зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього дозволити", – підсумував Трамп.