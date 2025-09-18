Трамп: Путін відступить, якщо впаде ціна на нафту
Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження ціни на нафту змусить російського диктатора Володимира Путіна закінчувати війну РФ проти України. Про це американський керівник сказав на спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.
"Дуже просто: якщо ціна на нафту впаде, Путін відступить. У нього не буде вибору. Він відступить від цієї війни", – розповів Трамп.
Керівник Штатів зауважив, що попри "близькі" стосунки з Індією та прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді, він також наклав обмеження на Нью-Делі, й додав, що Китай теж "платить дуже високий тариф" Штатам.
Американський президент заявив, що готовий "робити інші речі" щодо тиску на Москву, але "не коли люди, за яких я борюся [європейські партнери], купують нафту від Росії".
"Якщо ціна на нафту впаде – дуже просто, Росія погодиться [на мирне врегулювання]. І ціна на нафту сильно впала. Ви знаєте, ми [США] сильно її знизили. Ми буримо, і ми видобуваємо більше нафти, ніж хто-небудь інший у світі. Ми робимо багато. Але я був розчарований побачити це [що європейські країни купують російську нафту], і прем’єр-міністр [Стармер] був розчарований побачити це, і це був [робить] не він, це були інші країни. І ви не можете так робити... Це означає грати нечесно зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього дозволити", – підсумував Трамп.
- 13 вересня глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", у якому з-поміж іншого заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- 15 вересня, державний секретар Рубіо заявив що Трамп хоче, щоб держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів.
- Міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
Коментарі (0)