Трамп: Путин отступит, если упадет цена на нефть

Руководитель Штатов заявил, что готов к новым действиям в отношении Москвы, но не когда европейские партнеры покупают российскую нефть

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цены на нефть заставит российского диктатора Владимира Путина заканчивать войну РФ против Украины. Об этом американский руководитель сказал на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Очень просто: если цена на нефть упадет, Путин отступит. У него не будет выбора. Он отступит от этой войны", – рассказал Трамп.

Руководитель Штатов отметил, что несмотря на "близкие" отношения с Индией и премьер-министром страны Нарендрой Моди, он также наложил ограничение на Нью-Дели, и добавил, что Китай тоже "платит очень высокий тариф" Штатам.

Американский президент заявил, что готов "делать другие вещи" насчет давления на Москву, но "не когда люди, за которых я борюсь [европейские партнеры], покупают нефть от России".

"Если цена на нефть упадет – очень просто, Россия согласится [на мирное урегулирование]. И цена на нефть сильно упала. Вы знаете, мы [США] сильно ее снизили. Мы бурим, и мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире. Мы делаем много. Но я был разочарован увидеть это [что европейские страны покупают российскую нефть], и премьер-министр [Стармер] был разочарован увидеть это, и это был [делает] не он, это были другие страны. И вы не можете так делать... Это означает играть нечестно с Соединенными Штатами, и мы не можем этого позволить", – подытожил Трамп.