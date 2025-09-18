Трамп: Путин отступит, если упадет цена на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цены на нефть заставит российского диктатора Владимира Путина заканчивать войну РФ против Украины. Об этом американский руководитель сказал на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.
"Очень просто: если цена на нефть упадет, Путин отступит. У него не будет выбора. Он отступит от этой войны", – рассказал Трамп.
Руководитель Штатов отметил, что несмотря на "близкие" отношения с Индией и премьер-министром страны Нарендрой Моди, он также наложил ограничение на Нью-Дели, и добавил, что Китай тоже "платит очень высокий тариф" Штатам.
Американский президент заявил, что готов "делать другие вещи" насчет давления на Москву, но "не когда люди, за которых я борюсь [европейские партнеры], покупают нефть от России".
"Если цена на нефть упадет – очень просто, Россия согласится [на мирное урегулирование]. И цена на нефть сильно упала. Вы знаете, мы [США] сильно ее снизили. Мы бурим, и мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире. Мы делаем много. Но я был разочарован увидеть это [что европейские страны покупают российскую нефть], и премьер-министр [Стармер] был разочарован увидеть это, и это был [делает] не он, это были другие страны. И вы не можете так делать... Это означает играть нечестно с Соединенными Штатами, и мы не можем этого позволить", – подытожил Трамп.
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- 15 сентября, государственный секретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от самих Штатов.
- Министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
