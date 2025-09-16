Трамп поблагодарил премьера Индии за "поддержку в завершении" войны РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в день рождения последнего. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.
"Только что имел замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Пожелал ему счастливого дня рождения! Он делает огромную работу", – сообщил руководитель Штатов.
Трамп поблагодарил Моди за "поддержку в завершении" российско-украинской войны.
Тем временем индийский премьер написавший: "Как и вы [Трамп], я также полностью предан делу вывода всеобъемлющего и глобального партнерства между Индией и США на новый уровень. Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине".
Ранее, 10 сентября, президент США заявил, что Индия и США продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между странами и анонсировал разговор с премьером страны.
- 27 августа Трамп удвоил пошлины на индийские товары – до 50%. Причиной стало то, что Индия продолжает покупать российскую нефть и спонсирует войну против Украины.
