Трамп поблагодарил премьера Индии за "поддержку в завершении" войны РФ против Украины

Нарендра Моди и Дональд Трамп в феврале 2025 года (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в день рождения последнего. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Только что имел замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Пожелал ему счастливого дня рождения! Он делает огромную работу", – сообщил руководитель Штатов.

Читайте также Вклад в фонд войны. Почему Индия сближается с Россией и Китаем

Трамп поблагодарил Моди за "поддержку в завершении" российско-украинской войны.

Тем временем индийский премьер написавший: "Как и вы [Трамп], я также полностью предан делу вывода всеобъемлющего и глобального партнерства между Индией и США на новый уровень. Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине".

Ранее, 10 сентября, президент США заявил, что Индия и США продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между странами и анонсировал разговор с премьером страны.