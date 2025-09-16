Трамп подякував прем'єру Індії за "підтримку у завершенні" війни РФ проти України

Нарендра Моді та Дональд Трамп у лютому 2025 року (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у день народження останнього. Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Побажав йому щасливого дня народження! Він робить величезну роботу", – повідомив керівник Штатів.

Читайте також Внесок у фонд війни. Чому Індія зближується з Росією та Китаєм

Трамп подякував Моді за "підтримку у завершенні" російсько-української війни.

Тим часом індійський прем'єр написав: "Як і ви [Трамп], я також повністю відданий справі виведення всеосяжного та глобального партнерства між Індією та США на новий рівень. Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні".

Раніше, 10 вересня, президент США заявив, що Індія та США продовжують переговори стосовно усунення торговельних бар'єрів між країнами, й анонсував розмову з прем'єром країни.