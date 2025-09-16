Трамп подякував прем'єру Індії за "підтримку у завершенні" війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у день народження останнього. Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Побажав йому щасливого дня народження! Він робить величезну роботу", – повідомив керівник Штатів.
Трамп подякував Моді за "підтримку у завершенні" російсько-української війни.
Тим часом індійський прем'єр написав: "Як і ви [Трамп], я також повністю відданий справі виведення всеосяжного та глобального партнерства між Індією та США на новий рівень. Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні".
Раніше, 10 вересня, президент США заявив, що Індія та США продовжують переговори стосовно усунення торговельних бар'єрів між країнами, й анонсував розмову з прем'єром країни.
- 27 серпня Трамп подвоїв мита на індійські товари – до 50%. Причиною стало те, що Індія і далі купує російську нафту й спонсорує війну проти України.
