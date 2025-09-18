Трамп заявил, что Китай мог бы остановить войну, если бы Европа ввела пошлины или санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина. Об этом, по результатам визита в Великобританию, политик рассказал в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого опубликовал Белый дом.
"Ну, если они [европейские страны] применили бы санкции, например, или пошлины, или как бы вы это не назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы. Потому что Китай является на сегодня безусловно крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что они имеют и другие рычаги влияния на Россию также", – рассказал руководитель Штатов.
Он добавил, что будет иметь разговор с руководителем Китая Си Цзиньпином относительно продажи мессенджера TikTok и торговли: "И мы очень близки к заключению соглашений по всем этим вопросам. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Вы знаете, что мы заключили с ними торговое соглашение. Недавно мы провели очень хорошую встречу".
В то же время Трамп добавил, что если Европа "сделает что-то" в отношении Китая, то Пекин "вероятно, заставит [Россию] прекратить войну".
Журналистка спросила, открыты ли партнеры к таким действиям, и сказал ли ему британский премьер-министр Кир Стармер, что европейские страны рассмотрят это.
"Ну, я бы тоже что-то сделал. Но опять же, нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, а потом я возмущался на Китай за то, что он покупает нефть у России", – ответил Трамп.
Ранее Трамп, во время совместной пресс-конференции со Стармером, заявил, что снижение цены на нефть заставит диктатора Владимира Путина заканчивать войну против Украины.
- 13 сентября глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором среди прочего заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- 15 сентября, государственный секретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от самих Штатов.
- Министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
Комментарии (0)