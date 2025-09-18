Трамп заявил, что Китай мог бы остановить войну, если бы Европа ввела пошлины или санкции

Руководитель Штатов считает, что Китай имеет и другие рычаги влияния на Москву, кроме нефти

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина. Об этом, по результатам визита в Великобританию, политик рассказал в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого опубликовал Белый дом.

"Ну, если они [европейские страны] применили бы санкции, например, или пошлины, или как бы вы это не назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы. Потому что Китай является на сегодня безусловно крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что они имеют и другие рычаги влияния на Россию также", – рассказал руководитель Штатов.

Он добавил, что будет иметь разговор с руководителем Китая Си Цзиньпином относительно продажи мессенджера TikTok и торговли: "И мы очень близки к заключению соглашений по всем этим вопросам. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Вы знаете, что мы заключили с ними торговое соглашение. Недавно мы провели очень хорошую встречу".

В то же время Трамп добавил, что если Европа "сделает что-то" в отношении Китая, то Пекин "вероятно, заставит [Россию] прекратить войну".

Журналистка спросила, открыты ли партнеры к таким действиям, и сказал ли ему британский премьер-министр Кир Стармер, что европейские страны рассмотрят это.

"Ну, я бы тоже что-то сделал. Но опять же, нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, а потом я возмущался на Китай за то, что он покупает нефть у России", – ответил Трамп.

Ранее Трамп, во время совместной пресс-конференции со Стармером, заявил, что снижение цены на нефть заставит диктатора Владимира Путина заканчивать войну против Украины.