Трамп в ООН: Ми готові запровадити потужні мита, що закінчать війну, але тільки разом з Європою

Глава Штатів заявив на Генасамблеї, що одноосібні американські тарифи проти Москви не будуть неефективними без європейських партнерів

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність його країни запровадити мита проти РФ, але лише разом з європейськими партнерами. Про це американський політик заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"У разі, якщо Росія не готова укласти угоду для припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже сильну серію потужних мит, що зупинять кровопролиття, я вірю, дуже швидко", – заявив Трамп.

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

Однак, додав він, щоб ці тарифи були ефективні, європейські країни мають приєднатися до США в ухваленні "точно таких самих заходів".

"Я маю на увазі, що ви [європейці] набагато ближче до місця подій. Між нами (США й російсько-українською війною. – Ред.) океан. Ви ж прямо там. І Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Їм соромно через це, і їм було дуже соромно, коли я про це дізнався, можу вам сказати", – заявив керівник Штатів.

Він акцентував, що європейські країни "мають негайно припинити всі закупівлі енергоносіїв у Росії".

"В іншому випадку ми всі марнуємо багато часу. Тому я готовий обговорити це питання. Сьогодні ми обговоримо його з європейськими країнами, які зібралися тут [на Генасамблеї ООН]", – додав Трамп.