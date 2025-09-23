Трамп: Зброя війни зруйнувала світ, який я побудував у минулий термін

Трамп звинуватив Байдена в тому, що його адміністрація довела США до низки катастроф

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зброя війни зруйнувала світ, який він створив. Про це він сказав, виступаючи на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 вересня.

Він зазначив, що минуло шість років з моменту його останнього виступу в ООН під час першого президентського терміну. Тоді світ був "процвітаючий і мирний".

"З того дня знаряддя війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою і стабільності змінилася однією з найбільших криз нашого часу", – сказав Трамп.

Він зазначив, що США вдалося "досягти прогресу" після його повернення на посаду президента і зараз країні "немає рівних" і її поважають. Трамп звинуватив адміністрацію минулого президента Джо Байдена у тому, що вона "довела США до низки катастроф".

"Америці пощастило мати найсильнішу економіку, найміцніші кордони, найсильніші збройні сили, найміцнішу дружбу і найсильніший дух серед усіх країн на землі", – сказав він.